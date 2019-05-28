Накануне празднования Дня защиты детей 31 мая в Волгоградской областной детской библиотеке состоится праздник «Хрустальный мир в детских руках» для воспитанников детских садов и школьников города, проходящий в рамках всероссийской акции «Россия – территория эколят, молодых защитников природы».

В рамках мероприятия участники оценят хрупкость нашей планеты, познакомятся с детьми, живущими на разных континентах, поговорят о защите прав детей и их обязанности беречь и сохранять бесценный хрустальный мир.

Первым гидом-проводником самых маленьких читателей библиотеки станет Красная Шапочка. Она покажет лесные тропинки, по которым детям не стоит гулять, расскажет о полезных и вредных растениях, съедобных и ядовитых грибах, научит правилам поведения на природе. Сказочная героиня Шарля Перро расскажет детворе о жизни французских ребятишек, их веселых играх и забавах.

Красную Шапочку сменит озорник Пиноккио, выдуманный итальянским писателем Карло Коллоди. Веселый мальчишка познакомит малышей со своим двойником Буратино, героем сказки «Золотой ключик» Алексея Толстого, покажет природные красоты родной Италии и пригласит детвору совершить остановку на Поле Чудес, чтобы навести там чистоту и порядок.

Дальнейшее путешествие дошколят пройдёт в сопровождении лесной колдуньи из немецкой сказки «Гензель и Гретель» братьев Гримм, которая направит воздушный шар в «чёрный лес» Шварцвальд для того, чтобы спасти Лесное царство от огня, вызванного костром нерадивых туристов. Справиться с угрозой распространения пламени юным эколятам помогут сказочные герои. Когда рассеется дым, малыши увидят и оценят красоту природы Германии.

Детям постарше, школьникам, которые много читают и знают, предстоит трудное путешествие – к северному и южному полюсам нашей планеты вместе с медвежонком Умкой и пингвинёнком Лоло. Ребята познакомятся с удивительными животными, оценят необычный климат и встретятся со своими сверстниками, проживающими на окраинах Арктики.

Путешествие на воздушном шаре самых взрослых читателей библиотеки пройдёт в сопровождении Водяного – героя русских народных сказок, который направит необычное летающее средство домой в Россию по морям-океанам, лесным тропинкам и городским паркам нашей страны. Мальчишки и девчонки научатся правильному поведению на воде, познакомятся с законами и уставом лесных жителей, узнают об экологических проблемах и нестандартных способах их решения и предотвращения.

Отметим, в течение всего дня 31 мая в библиотеке будут работать книжные выставки, представляющие широкий диапазон литературы для летнего досугового чтения детей и подростков. Начало праздника в 10-00. Волгоградская областная детская библиотека находится по адресу: ул. Рокоссовского, 48. Справки по телефону 8(8442)37-72-56.