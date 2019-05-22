В течении двух дней в Волгоградской областной детской библиотеке будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры и объединенные темой «От глиняной таблички – до печатной странички». 23 и 24 мая в рамках мероприятия запланированы конкурсы, викторины, квесты и многое другое. Мероприятия будут проходить как в самой библиотеке, так и в образовательных учреждениях Волгограда и области.

Дошколятам, школьникам и пользователям библиотек расскажут о создателях славянской письменности и культуры, об особенностях славянской азбуки и русского алфавита, о первопечатниках Древней Руси. Дети узнают, что в прошлом азбуку использовали не только для чтения, но и для счёта, познакомятся с древнерусскими книгами, поймут, почему рукописные книги считались большой ценностью.

Познавательные библиотечные встречи пройдут в игровой форме с участием книжных героев, а конкурсы, викторины и квесты на знание основ русского языка продемонстрируют важность грамотного владения родным языком и письменной речью.

С программой мероприятий праздника можно ознакомиться по ссылке.

Волгоградская областная детская библиотека находится по адресу: ул. Рокоссовского, 48. Справки по телефону 8(8442)37-72-56.