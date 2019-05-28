1 июня на экспозиционном участке ботсада в Краснооктябрьском районе Волгограда пройдет фестиваль «Экодетство», организатором которого выступает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и Волгоградский региональный ботанический сад.

В рамках мероприятия состоится выступление творческих коллективов, работа интерактивных площадок, экскурсии по саду. Все желающие смогут принять участие в квесте «Экологическое поле», сделать цветочный аквагрим и на организованном специалистами ботсада мастер-классе собственноручно изготовить флорариум. Для гостей фестиваля будет работать выставка животных – со своими питомцами всех познакомят воспитанники волжской станции юннатов. А после прогулки но экспозиционным площадкам и знакомства с флорой нашего региона экскурсоводы предложат попробовать фиточай, приготовленный из растений, которые были собраны на территории ботанического сада.

Начало праздника в 10:00. По вопросам участия обращаться в ботсад по телефонам в Волгограде:27-46-01 и 27-39-37.