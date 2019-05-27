В Кировском районе продолжается благоустройство парковой зоны за центром культуры и досуга «Авангард», работы выполнены на 70%. На данный момент рабочие завершают работы по монтажу опор освещения и поливочного водопровода. В ближайшие дни специалисты в парке появятся 20 фонарей и система капельного полива растений. Также уже практически готовы пешеходные дорожки, которые выложены разноцветной плитки, а также велодорожка. Кроме того, строители завершили возведение сцены и теперь покрывают лаком деревянные элементы стационарного сооружения.

​В обновляемом парке уже высажены несколько десятков саженцев каштана, сакуры и церсиса. В дневное время уход за зелеными насаждениями будет обеспечен при помощи системы прикорневого полива, ночью насыщать растения влагой будут выдвижные дождеватели. Автоматическая система полива появится в парке впервые со времени его создания.

По окончании строительных работ в парке появятся полноценные зоны отдыха для взрослых и детей. А особенностью парка станет тематическая зона для влюбленных – на аллее, где уже высажены деревья, позже установят кованые сердца и скамейки, которые в вечернее время будут подсвечиваться.

После реконструкции парк станет частью единой рекреационной зоны, в которую также вошли реконструированные в 2016 году сквер Доблести и Славы и площадь перед ЦКиД «Авангард». На этих пространствах строители оформили пешеходные дорожки, проложили систему полива, установили скамейки, урны и вазоны для цветов, высадили деревья и уложили газон. В 2017 году на площади перед «Авангардом» открыли новый светодинамический фонтан.