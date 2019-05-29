Билайн запустил B2S*-платформы для интернет-сервисов, благодаря этому сервисные компании (интернет-магазины, доски объявлений, онлайн-бронирование и др.) смогут перейти от телефонного спама к последовательному общению с клиентами.

Задача платформы — отсеивать неэффективные тактики, например, холодные звонки, и предлагать вместо них новые сценарии голосовых коммуникаций. Так, платформа представляет возможность соединять клиента с одним и тем же менеджером в компании, который ведет именно этого клиента и видит содержание предыдущих разговоров. Кроме того, платформа может напрямую связывать продавцов и покупателей, не разглашая телефонных номеров друг друга, что позволит повысить уровень цифровой безопасности для клиентов. Таким решением уже пользуется одна из крупных онлайн-досок объявлений.

Платформа была запущена в тестовом режиме в 4 квартале прошлого года, а с начала 2019 года к проекту стали подключаться крупнейшие интернет-сервисы.

Александр Попов, руководитель Департамента фиксированного бизнеса и конвергентных решений ПАО «ВымпелКом»:

«Мы планируем развивать технологии для сервисных цифровых компаний. У нас есть готовое интегрированное решение для осуществления голосовой коммуникации, которое легко использовать в собственной архитектуре любого приложения или интернет-сервиса».

В прошлом году рынок телефонии вновь вернулся к росту, впервые с 2011 года. По данным, собранным экспертами Билайн Аналитика, именно цифровые проекты, и в первую очередь сервисные компании, стали драйвером роста фиксированного бизнеса Билайн. Созданная платформа — новый технологический прорыв в фиксированной связи, позволяющий использовать классические сервисы в цифровом пространстве.