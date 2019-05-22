Билайн отменяет плату за входящие вызовы в поездках по России в сетях других операторов. С 29 мая все входящие вызовы на номера клиентов (юридических и физических лиц) в поездках по России в сетях любых операторов станут бесплатными независимо от тарифного плана.

Новые условия будут доступны клиентам Билайн в поездках по России при регистрации в сетях других операторов. Например, при нахождении на некоторых удаленных территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Бурятии, Забайкальском крае, а также в Республике Крым и Севастополе. Бесплатные входящие действуют автоматически на всех без исключения тарифных планах без дополнительной платы и не требуют подключения льготных опций.

Более года назад Билайн почти в 5 раз снизил стоимость голосовой связи, мобильного интернета и SMS в сетях других операторов. С декабря 2017 года для клиентов-физических лиц Билайн, путешествующих по России, при регистрации в сетях других операторов, стала доступна единая стоимость (2,03 рубля) за 1 минуту на входящие и исходящие вызовы, 1 SMS-сообщение и первые 3 Мб мобильного интернета.

С 29 мая 2019 года входящие звонки для клиентов Билайн (юридических и физических лиц), пользующихся услугами связи в поездках по стране в сетях других операторов, тарифицироваться не будут, а стоимость исходящих звонков, SMS и мобильного интернета при этом не изменится.

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