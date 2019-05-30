Желающие смогут перенестись в советское детство, по которому многие скучают. Такую возможность жителям и гостям города предоставляет Волгоградская областная библиотека им. М. Горького, где 31 мая откроется выставка документов, фотографий и экспонатов «Детство в стране Советов», приуроченная к Дню защиты детей.

Экспонируемые материалы покажут процесс взросления советского ребенка с момента появления на свет до окончания школьных дней. Представленные фотографии и фрагменты советской периодической печати рассказывают нам о том, в каких условиях рождались маленькие советские граждане, в чём заключалась государственная политика в отношении детей и семьи, какие условия были в яслях и детских садах, как развлекалась детвора.

Помимо погремушек, солдатиков и кукол гости выставки смогут посмотреть на мечту простого советского мальчишки – электрическую железную дорогу, а также радость любой девчонки тех лет – игрушечный стол, стулья для кукол и сервиз для чаепития.

Также будут представлены детские иллюстрированные журналы «Мурзилка», «Весёлые картинки», «Колобок» и т. п., в которых кроме детских стишков, комиксов были представлены ребусы и кроссворды.

Фотоматериалы, на которых изображены улыбающиеся и серьёзные, радостные и грустные, озорные и смущенные детские лица, дают понять, что независимо от эпохи дети всегда остаются мечтателями и творцами, нуждающимися, в первую очередь, в любви и заботе.

Выставка «Детство в стране Советов» откроется 31 мая и будет экспонироваться на 4-м этаже в отделе «Электронный читальный зал» до 31 августа 2019 года в режиме работы библиотеки. Осуществляется запись на групповые экскурсии по телефону 8(8442) 33-11-48.