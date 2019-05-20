В минувшие выходные жителям и гостям города было куда сходить. Всероссийскую акцию «Ночь музеев», которая стала 13-й по счету, в регионе посетило более 40 тысяч человек. 18 мая, а именно в этот день и проходила акция, музеи региона представили своим гостям специальные программы. Это были выставки, экскурсии, инсталляции, квесты и мастер-классы. Кроме того, впервые в рамках акции объединились два крупных проекта – «Первая улица Мира» Музея Машкова и международный арт-фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?».

Участниками акции стали: музей-заповедник «Сталинградская битва», областной краеведческий музей, музей-заповедник «Старая Сарепта», интерактивный музей «Россия — моя история», Волгоградская областная детская художественная галерея, Волгоградский планетарий, Волжский музейно-выставочный комплекс, Камышинский историко-краеведческий музей и другие учреждения.

Основные мероприятия, конечно, проходили в центре города, куда и съехались многие жители и гости города. Мероприятия, приуроченные к акции, проходили не только в стенах музеев, но и на прилегающих к ним территориях. Прямо на улице, а погода позволяла, работали выставки, проходили мастер-классы и концерты, во время которых все желающие приглашались на танцы. Мероприятий было очень много и каждый смог выбрать куда ему пойти в этот день.

Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура

Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура
Акция "Ночь музеев" объединила более 40 тысяч человек Культура

 

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