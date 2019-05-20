В минувшие выходные жителям и гостям города было куда сходить. Всероссийскую акцию «Ночь музеев», которая стала 13-й по счету, в регионе посетило более 40 тысяч человек. 18 мая, а именно в этот день и проходила акция, музеи региона представили своим гостям специальные программы. Это были выставки, экскурсии, инсталляции, квесты и мастер-классы. Кроме того, впервые в рамках акции объединились два крупных проекта – «Первая улица Мира» Музея Машкова и международный арт-фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?».

Участниками акции стали: музей-заповедник «Сталинградская битва», областной краеведческий музей, музей-заповедник «Старая Сарепта», интерактивный музей «Россия — моя история», Волгоградская областная детская художественная галерея, Волгоградский планетарий, Волжский музейно-выставочный комплекс, Камышинский историко-краеведческий музей и другие учреждения.

Основные мероприятия, конечно, проходили в центре города, куда и съехались многие жители и гости города. Мероприятия, приуроченные к акции, проходили не только в стенах музеев, но и на прилегающих к ним территориях. Прямо на улице, а погода позволяла, работали выставки, проходили мастер-классы и концерты, во время которых все желающие приглашались на танцы. Мероприятий было очень много и каждый смог выбрать куда ему пойти в этот день.