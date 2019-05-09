На 9 Мая в Волгограде запланировано проведение множества мероприятий, участниками которых станут тысячи людей. В связи с этим для обеспечения безопасности жителей и гостей города, на ряде городских улиц вводится пешеходный режим.

На период проведения мероприятия главная городская площадь Волгограда станет большой пешеходной территорией. Пешеходный режим начнет действовать здесь уже накануне праздника – с 22:00 8 мая до 14:00 9 Мая. В этот период площадь Павших борцов, а также улицы Мира и Гагарина, примыкающие к площади, будут предоставлены для проезда исключительно военной техники, участвующей в параде.

В полдень в городе-герое Волгограде состоится одно из наиболее масштабных мероприятий Дня Победы — общероссийская акция «Бессмертный полк». Для беспрепятственного движения колонны проспект им. Ленина от ул. 13 Гвардейской до ул. им. Маршала Крылова, а также ул. 13 Гвардейской от ул. Коммунистической до ул. Советской станут свободными от транспорта. Пешеходная зона на этих улицах будет действовать с 9:00 до 16:00 9 Мая. Для обеспечения безопасности участников шествия стоянка вдоль проспекта им. Ленина, а также на парковочных площадках, входящих в территорию пешеходной зоны, будет отменена – автовладельцам необходимо убрать личный транспорт с этих территорий до 23:00 8 мая — после этого времени брошенные автомашины будут перемещены на другие городские территории.

Также пешеходные зоны будут организованы с 7:00 до 24:00 на рокадной магистрали от ул. Калинина до ул. 7-й Гвардейской, на ул. Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. Соколова, на ул. Советской от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида, а также на улицах Комсомольской и Краснознаменской в границах от пр. им. Ленина до ул. Набережной 62 Армии. Спуститься к верхней террасе набережной также можно по улицам Володарского и им. Ленина, которые станут пешеходными в границах от пр. им. Ленина до улицы им. маршала Чуйкова.

Для удобства гостей и жителей города будут работать парковочные пространства: желающие посетить Мамаев Курган после 15:00 смогут воспользоваться парковкой рядом с мемориальным комплексом по ул. Землячки 110 (ТРК «Мармелад»). Волгоградцы, собирающиеся посетить праздничные мероприятия в Центральном районе, смогут оставить свои автомобили на парковке по ул. Маршала Крылова (около факультета физической культуры ВГАФК и стадиона «Волгоград Арена») после 15:00, а также на площади Павших Борцов после полудня.