В этом году Волгоград присоединится к Всероссийской акции «Синий платочек», которая будет проходить 9 Мая на верхней террасе Набережной им. 62-ой Армии у фонтана в 16:45. Принять участие во флешмобе и станцевать вальс под известные песни военных лет могут все желающие. Участникам акции волонтёры раздадут синие шейные платки.

​Гостями мероприятия станут ветераны, представители молодёжных организаций и танцевальных клубов Волгограда и военнослужащие. Для всех участников волонтёры благотворительного фонда «Русская земля» подготовили тысячу синих платочков. Танцевальную акцию уже поддержали в городах России и за рубежом — в Москве, Туле, Воронеже, Грозном, Рязани, Ижевске, Каспийске, Софии (Болгария), Ницце (Франция), Белграде (Сербия) и других.

Песня «Синий платочек» приобрела массовую известность в 1942 году, когда её исполнила Клавдия Шульженко, ставшая символом военной эпохи и олицетворением всеобъемлющей веры женщин в своих храбрых бойцов. 9 Мая на верхней террасе набережной для горожан эту песню споет волгоградская певица Александра Соловьева под аккомпанемент Волгоградского духового оркестра муниципального учреждения культуры «Волгоградконцерт».