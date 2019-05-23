Ура каникулы — так в скором времени смогут сказать школьники региона. Уже 23 мая в школах прозвенит последний звонок. Около 13 тысяч выпускников волгоградских школ, лицеев и гимназий отметят окончание муниципальных общеобразовательных учреждений торжественными линейками. Аттестаты об окончании основного и среднего общего образования в этом году получат 8900 девятиклассников и 4300 одиннадцатиклассников.

Уже на следующий день после праздничных мероприятий с 24 мая начнутся экзамены для выпускников 9-х классов, а с 27 мая – единые государственные экзамены для выпускников 11-х классов. Первый экзамен — сдача иностранного языка — предмета по выбору (английский, французский и немецкий языки) состоится у девятиклассников в конце недели, 24 и 25 мая. Основные предметы — русский язык и математику — учащиеся девятых классов будут сдавать 28 мая и 6 июня.

Для выпускников 11-х классов итоговая аттестация начнется на следующей неделе — 27 мая. Первыми экзаменами станут география и литература. 29 мая выпускников ждет экзамен по математике – и базовой, и профильной, 3 июня – по русскому языку. Резервные сроки сдачи ОГЭ для девятиклассников и ЕГЭ для одиннадцатиклассников – с 17 июля по 2 июля 2019 года.

В рамках праздничных мероприятий выпускников традиционно поздравят с окончанием учебного года и началом экзаменов представители органов власти, директора школ, родители и педагоги. В день «Последнего звонка» у многих запланированы прощальные балы выпускников.