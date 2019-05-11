В день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена» для удобства болельщиков будет курсировать дополнительная «городская электричка».

По данным пресс-службы Приволжской железной дороги, для проезда жителей и гостей города на футбольный матч, который состоится на стадионе «Волгоград Арена» 11 мая 2019 года, дополнительно назначается пригородный поезд № 6327 Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 16:17. Отправление с о.п. Мамаев Курган в 16:28. Прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 17:39.

Кроме того, продляется маршрут следования пригородного электропоезда № 6314. В это день он будет курсировать в направлении Шпалопропитка – Краснооктябрьская (вместо Шпалопропитка – Волгоград-1) — № 6314 Шпалопропитка – Краснооктябрьская. Отправление со ст. Шпалопропитка в 12:23. Прибытие на о.п. Мамаев Курган в 13:30. Прибытие на конечную ст. Краснооктябрьская в 13:36.