В День защиты детей 1 июня волгоградский планетарий приглашает на детские программы, которые будут проходить в Звёздном зале под общим названием «Космическое путешествие». Юные участники узнают об удивительных открытиях, познакомятся с телескопом, «побывают» на разных планетах, воссоздадут созвездия и узнают многое другое.

Мероприятие начнется в 10:00 с путешествия во времени в эру динозавров, во время которого можно будет узнать о том, какие они были, как жили и почему погибли. Следующая программа запланирована на 12:00, в рамках которой юные исследователи получат первоначальные представления и знания об окружающем мире, узнают ответы на многие важные вопросы. На завершающем этапе в 14:00 участники познакомятся с телескопом и увидят много интересного.

Участников путешествий будут сопровождать увлечённые эксперты и мастера, которые ловко сочетают обучение и развлечение. Вместе с ними гости будут путешествовать в космос, играть, исследовать, создавать, фантазировать.

Волгоградский планетарий находится по адресу: ул. Гагарина, 14. Справки по телефонам: 8(8442)24-18-72; 24-18-80; 8-906-451-52-52; 8-906-409-75-79.

Стоимость билетов:

детский — 200 рублей;

взрослый — 300 рублей.