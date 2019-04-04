Животноводам Волгоградской области напомнили, что во время выпаса за скотом нужно следить во избежание уничтожения краснокнижных растений. Обсуждение проблемы неконтролируемого выпаса скота, который приводит к гибели краснокнижных растений, состоялось на собраниях граждан в сельских поселениях Палласовского района.

Уничтожение растений животными во время выпаса – одна из основных причин сокращения популяций краснокнижных представителей флоры. Именно поэтому ежегодно сотрудниками природного парка «Эльтонский» проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных фактов. Среди этих мероприятий – разъяснительные беседы с хозяевами животноводческих точек и владельцами ЛПХ, а также инспекционные рейды, к участию в которых привлекаются сотрудники правоохранительных органов и полиции. В ходе бесед и рейдов специалисты рассказывают о видах растений, занесенных в Красную книгу, их уязвимости и призывают фермеров согласовывать с администрацией природного парка места выпаса животных.

На встречах с жителями Палласовского района экологи напомнили, что уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, влечет административную ответственность. Также сотрудники парка обратились к животноводам с просьбой открыть «пастбищный» сезон не ранее 20 апреля – к окончанию вегетационного периода у краснокнижных первоцветов, являющихся наиболее уязвимыми видами редких и исчезающих растений.