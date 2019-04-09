Природный парк «Эльтонский» приглашает принять участие в областном конкурсе «Здесь Родины моей начало», который стартовал в рамках подготовки к ежегодному областному фольклорно-этнографическому фестивалю «Эльтон — Золотое озеро». На конкурс принимаются сочинения, методические материалы, виртуальные экскурсии и фотографии, посвященные природным достопримечательностям, историческим событиям, народным традициям и промыслам Приэльтонья.

Каждый может выбрать интересную для себя номинацию: фотография «Озеро Эльтон — чудо природы», виртуальная экскурсия «Есть на карте такое место», литературное произведение собственного сочинения «Исторический сказ об Эльтоне», методическая разработка «Это наша история». Можно заявиться в нескольких номинациях. Итоги будут подводиться в последней декаде мая. Интересно, что конкурс предваряет другое масштабное мероприятие, к которому сотрудники природного парка «Эльтонский» уже начали готовиться, — ежегодный августовский областной фольклорно-этнографический фестиваль «Эльтон — Золотое озеро». На фестиваль также будут приглашены творческие коллективы, мастера прикладного искусства, самодеятельные исполнители как из Волгоградсаой области, так и гости приграничных районов республики Казахстан.

Грандиозный праздник на территории Приэльтонья пройдет в этом году в третий раз. Первый фестиваль 2014 года был удостоен диплома «За оригинальный подход к раскрытию темы» в номинации «Лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов». Организаторы обещают: скучно не будет, но секретов пока не раскрывают.