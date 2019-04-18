Уже в текущем году планируется начать расселение жителей шести варийных домов в Красноармейском, Кировском и Тракторозаводском районах Волгограда, которые уже получают консультации специалистов профильных служб мэрии. Жителям аварийных домов предстоит определиться с вариантами получения компенсации – гражданам будут предоставляться либо жилые помещения в новостройках, либо возмещение стоимости находящихся в собственности квадратных метров. Всего же до 1 сентября 2025 года на территории Волгограда расселению подлежит 251 многоквартирный дом.

​Право на переселение в новые благоустроенные квартиры имеют как собственники, так и волгоградцы, проживающие по договору соцнайма. В первом случае горожане получают новые помещения в собственность, во втором – оформляется договор соцнайма. Изначально современное жилье будет предоставляться из числа уже имеющегося в городе нового жилого фонда, в дальнейшем в рамках программы начнется строительство многоквартирных домов, куда волгоградцы смогут переехать из аварийных квартир.

Если собственник выбирает компенсацию стоимости жилья, то в этом случае размер выплаты определяется по результатам оценки в соответствии с действующим федеральным законодательством – сумма, сроки и другие условия предоставления возмещения будут закреплены в соглашении с владельцем жилого помещения.

Первыми новоселами в рамках программы станут 190 волгоградцев – это жители домов № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. 2019 год станет пилотным, властям на практике предстоит отработать механизм и обеспечить новыми квартирами первые семьи.