В ближайшие выходные в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится уже традиционный фестиваль военно-исторической реконструкции «От Сталинграда до Берлина», соорганизатором которого выступило Волгоградское региональное отделение «Российского военно-исторического общества».

Фестиваль будет проходить 21 апреля, начало в 10:00. Помимо «Российского военно-исторического общества» в организации фестиваля принимают участие военно-исторический клуб «Пехотинец» и сам музей-заповедник «Старая Сарепта».

В день фестиваля с 11:00 для гостей начнут работать тематические интерактивные площадки, а в 15:00 тут состоится показ военно-исторической реконструкции «Уличные бои за Берлин». Штурм столицы Германии — одно из знаковых событий Великой Отечественной войны. В реконструкции примут участие более 50 человек из разных городов.

В день фестиваля для посещения будет открыта выставка «От Сталинграда до Берлина», которая представит вооружение советской армии и немецких солдат, обмундирование и штаб, который был образован на территории Германии. Для всех посетителей выставки – солдатская каша и чай.

Вход свободный.