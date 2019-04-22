Специалисты «Концессий» проводят поквартирный обход абонентов в жилых домах, перешедших на прямые договорные отношения с РСО.
В настоящее время поквартирный обход произведен уже по 806 квартирам, допуск к проверке был получен только в 130 из них, что составляет всего 16% от общего количества.
Потребителям, дважды не допустившим специалистов к проверке по тем или иным причинам, начисления начнут производить по нормативу.
На основании чего проводится обход? Что будет, если не пустить проверяющих?
Проверка приборов учета проводится только в многоквартирных домах, перешедших на прямые договоры с поставщиками ресурсов. Согласно Постановлению 354 Правительства РФ потребители обязаны обеспечивать допуск исполнителей коммунальных услуг в жилые помещения. Если же потребитель дважды и более раз не допускает представителей РСО в квартиру для проверки ИПУ, составляется соответствующий акт.
После этого показания счетчиков для расчета платы за горячую и холодную воду учитываться не будут, и следующие три месяца с момента составления акта оплату станут выставлять по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу с учетом повышающего коэффициента, увеличивающего сумму к оплате за коммунальную услугу в 1,5 раза.
Если в ходе проверки будет выявлено несанкционированное вмешательство в работу ИПУ со стороны жильцов, тогда при начислении платы к нарушителям применят повышающий коэффициент 10.
Для чего нужен поквартирный обход?
Принципы учета и подход к делопроизводству в разных управляющих организациях разные. Не все своевременно и добросовестно обновляют информацию о собственниках квартир, а предоставленные в РСО при переходе на прямые договоры данные по многоквартирным домам часто не соответствуют действительности. Поэтому проверка необходима, чтобы в дальнейшем избежать ошибок при формировании платежных документов.
Из чего состоит проверка?
В процессе обхода представители компании проверяют состояние индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС: смотрят наличие технической документации на приборы учета, проверяют правильность монтажа водомеров и наличие целостности пломбы. Кроме того, собственников попросят предоставить актуальные данные, касающиеся их жилья: количество собственников (нужно будет сделать копии паспортов) и количество фактически проживающих граждан.
Как убедиться, что перед вами не мошенник?
- О предстоящем поквартирном обходе собственников квартир уведомляют заранее с помощью рассылки почтовых уведомлений или размещая информацию на платежном документе.
- У контролера при себе имеется служебное удостоверение.
- Проверить данные специалиста можно в клиентском центре «Концессий водоснабжения» по номеру: 99-67-96.
- Проверка проводится только в многоквартирных домах, перешедших на прямые договоры с «Концессиями водоснабжения» и «Концессиями теплоснабжения». Напомним, убедиться в том, что дом перешел на прямые договорные отношения с «Концессиями», просто. Достаточно посмотреть платежку. В ней в графе «Исполнитель коммунальной услуги» будет написано ООО «Концессии водоснабжения» или ООО «Концессии теплоснабжения» — в зависимости от того, по каким услугам жители заключили прямой договор с РСО.
Важно!
Проверяющему необходим доступ только к месту, где расположены счетчики. Проверка ИПУ проводится бесплатно!
Что делать, если время визита не подходит собственнику?
Если в даты, указанные в уведомлении, собственник не может принять контролера, можно договориться о визите в более удобное время:
- позвонив в клиентский центр «Концессий водоснабжения» по номеру: 99-67-96;
- написав письмо на электронную почту [email protected], [email protected];
- отправив заявку через форму обратной связи на сайтах ru, teplovolgograd.ru.