Специалисты «Концессий» проводят поквартирный обход абонентов в жилых домах, перешедших на прямые договорные отношения с РСО.

В настоящее время поквартирный обход произведен уже по 806 квартирам, допуск к проверке был получен только в 130 из них, что составляет всего 16% от общего количества.

Потребителям, дважды не допустившим специалистов к проверке по тем или иным причинам, начисления начнут производить по нормативу.

На основании чего проводится обход? Что будет, если не пустить проверяющих?

Проверка приборов учета проводится только в многоквартирных домах, перешедших на прямые договоры с поставщиками ресурсов. Согласно Постановлению 354 Правительства РФ потребители обязаны обеспечивать допуск исполнителей коммунальных услуг в жилые помещения. Если же потребитель дважды и более раз не допускает представителей РСО в квартиру для проверки ИПУ, составляется соответствующий акт.

После этого показания счетчиков для расчета платы за горячую и холодную воду учитываться не будут, и следующие три месяца с момента составления акта оплату станут выставлять по среднемесячному потреблению, а затем по нормативу с учетом повышающего коэффициента, увеличивающего сумму к оплате за коммунальную услугу в 1,5 раза.

Если в ходе проверки будет выявлено несанкционированное вмешательство в работу ИПУ со стороны жильцов, тогда при начислении платы к нарушителям применят повышающий коэффициент 10.

Для чего нужен поквартирный обход?

Принципы учета и подход к делопроизводству в разных управляющих организациях разные. Не все своевременно и добросовестно обновляют информацию о собственниках квартир, а предоставленные в РСО при переходе на прямые договоры данные по многоквартирным домам часто не соответствуют действительности. Поэтому проверка необходима, чтобы в дальнейшем избежать ошибок при формировании платежных документов.

Из чего состоит проверка?

В процессе обхода представители компании проверяют состояние индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС: смотрят наличие технической документации на приборы учета, проверяют правильность монтажа водомеров и наличие целостности пломбы. Кроме того, собственников попросят предоставить актуальные данные, касающиеся их жилья: количество собственников (нужно будет сделать копии паспортов) и количество фактически проживающих граждан.

Как убедиться, что перед вами не мошенник?

О предстоящем поквартирном обходе собственников квартир уведомляют заранее с помощью рассылки почтовых уведомлений или размещая информацию на платежном документе.

У контролера при себе имеется служебное удостоверение.

Проверить данные специалиста можно в клиентском центре «Концессий водоснабжения» по номеру: 99-67-96 .

. Проверка проводится только в многоквартирных домах, перешедших на прямые договоры с «Концессиями водоснабжения» и «Концессиями теплоснабжения». Напомним, убедиться в том, что дом перешел на прямые договорные отношения с «Концессиями», просто. Достаточно посмотреть платежку. В ней в графе «Исполнитель коммунальной услуги» будет написано ООО «Концессии водоснабжения» или ООО «Концессии теплоснабжения» — в зависимости от того, по каким услугам жители заключили прямой договор с РСО.

Важно!

Проверяющему необходим доступ только к месту, где расположены счетчики. Проверка ИПУ проводится бесплатно!

Что делать, если время визита не подходит собственнику?

Если в даты, указанные в уведомлении, собственник не может принять контролера, можно договориться о визите в более удобное время: