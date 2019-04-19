Совсем скоро в Волгограде откроется ещё одна новая сельскохозяйственная ярмарка, обустройство которой уже закончено в Ворошиловском районе по адресу: ул. Елецкая,2г Сейчас завершается оформление договоров с фермерами и предпринимателями, ведётся проверка инженерных систем, установка урн для мусора, приводится в порядок прилегающая территория. На территории были возведены павильоны в едином стиле, которые постепенно заполняются торгующими, а пешеходное пространство вымощено разноцветной плиткой.

​Площадка новой ярмарки в соответствии с современными требованиями оборудована санузлом, контрольными весами, торговые павильоны украсит декоративная подсветка. Одновременно с другими работами сейчас ведётся монтаж элементов для обустройства наружного освещения. Уже установлены торговые ряды на прилегающем участке, завершается устройство площадки для сбора отходов.

Преображение территории на улице Елецкой, 2г площадью 240 кв. м победитель открытого аукциона на проведение ярмарки – ООО «Виктори» начал еще в марте. Тут смогут разместиться не менее 30 торгующих.