Волгоград стал местом проведения третьего этапа соревнований по ликвидации последствий ДТП — «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» среди команд Южного федерального округа, которые заняли в своих областях первые места в рамках первого и второго этапа. Четвёртый этап пройдёт в Москве, куда и отправится команда победитель. Соревнования продлятся до вечера 24 апреля под эгидой 370-летия пожарной охраны России.

Участниками соревнований стали 10 лучших команд по выполнению нормативов при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий из Севастополя, Республик: Адыгеи, Калмыкии и Крыма, Астраханской, Ростовской областей, Донского спасательного центра и ЮРПСО МЧС России., а также сборная Волгоградской области.

Во время соревнований участники должны выполнить нормативы по реагированию на дорожно-транспортное происшествие, в частности: деблокировании пострадавших, оказании им доврачебной помощи и ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Все действия выполняются под пристальным взором судий. Любая ошибка в действиях уменьшает шансы команд на победу.

Подведение итогов и награждение победителей соревнования состоится вечером 24 апреля.