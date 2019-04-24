Волгоград стал местом проведения третьего этапа соревнований по ликвидации последствий ДТП — «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте» среди команд Южного федерального округа, которые заняли в своих областях первые места в рамках первого и второго этапа. Четвёртый этап пройдёт в Москве, куда и отправится команда победитель. Соревнования продлятся до вечера 24 апреля под эгидой 370-летия пожарной охраны России.

Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество

Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество

Участниками соревнований стали 10 лучших команд по выполнению нормативов при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий из Севастополя, Республик: Адыгеи, Калмыкии и Крыма, Астраханской, Ростовской областей, Донского спасательного центра и ЮРПСО МЧС России., а также сборная Волгоградской области.

Во время соревнований участники должны выполнить нормативы по реагированию на дорожно-транспортное происшествие, в частности: деблокировании пострадавших, оказании им доврачебной помощи и ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Все действия выполняются под пристальным взором судий. Любая ошибка в действиях уменьшает шансы команд на победу.

Подведение итогов и награждение победителей соревнования состоится вечером 24 апреля.

Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество

Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
Впервые Волгоград принимает соревнования по ликвидации последствий ДТП среди команд ЮФО Featured Общество
:-P

апрель, 2019

28апр09:00РекомендуемЛегкоатлетический забег «Волгоградский марафон»09:00 Интерактивный музей "Россия - моя история"Рубрика:Спорт

28апр19:00РекомендуемКвиз, плиз на тему Гарри Поттера19:00 HARAT'S PUBРубрика:Досуг

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Глава МЧС вручил пожарным ключи от новой техники
  2. ГУ МЧС напомнили будущим студентам, что пора готовиться к поступлению
  3. На учебно-методическом сборе состоялась передача Знамени Главному управлению МЧС