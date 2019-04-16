Воспитанники сразу двух школ-интернатов Волгограда в рамках «Недели без турникетов» побывали на экскурсии на водоочистных сооружениях «Северные».

Акция «Неделя без турникетов», стартовавшая c 15 апреля, проводится в Волгоградской области четвертый год подряд и помогает подросткам, стоящим на пороге выбора профессии, определиться, какую профессию получить после окончания школы. В первый день акции около 40 воспитанников двух школ-интернатов, посетили одно из крупнейших производственных подразделений ООО «Концессии водоснабжения» — ВОС «Северные».

В рамках экскурсии школьники узнали, как делается чистая водопроводная вода, поступающая в краны потребителей Волгограда. Кроме того, подростки узнали, чем занимается начальник смены очистных сооружений, что входит в должностные обязанности работников, следящих за фильтрами, очищающими воду от примесей и взвесей перед отправкой ее потребителям, и увидели, как вода подается в городской водопровод.

Также школьникам рассказали о работе центральной испытательной лаборатории природной питьевой воды и о том, зачем работникам станции водоочистки нужно знать химию. На прощание подросткам предложили попробовать чистейшей питьевой воды, готовящейся к отправке в систему городского водопровода, и задать интересующие их вопросы. В том числе и о том, какое образование нужно для того, чтобы устроиться на работу в водоканал.