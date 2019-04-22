В ближайшие выходные всех любителей активного отдыха приглашают принять участие в спортивном празднике «Волгоградский марафон», который будет проходить 27 и 28 апреля на Центральной набережной Волгограда. В этом году организаторы мероприятия подготовили несколько новшеств для участников соревнований.

Как и в прошлом году трасса Волгоград Марафона проложена по Нулевой продольной, но старт и финиш будут возле музея «Россия – моя история», а развороты — возле футбольного стадиона «Волгоград-Арена» и жилого комплекса «Волжские паруса».

Впервые забег на 1000 метров среди детей до 12 лет будет проведен накануне главных соревнований. Старт детского забега состоится 27 апреля в 15:00, по маршруту, проложенному рядом с музеем «Россия – моя история». На финише все участники получат памятную медаль.

А уже на следующий день, 28 апреля, в 9:00 на старт Волгоград Марафона выйдут бегуны со всей России и даже команда гостей из немецкого Кельна.

Организаторы подготовили дистанции для любого уровня подготовки. 5000 метров — для новичков, 10 000 м – для «уверенных пользователей», 21 097 м — для «продвинутых» и, наконец, 42 195 м – для мастеров. И, конечно, марафонская эстафета – экиден, в которой можно принять участие с друзьями или коллегами.

Напоминаем, что стать участником «Волгоград Марафона» может каждый желающий, уверенный в своих силах и имеющий допуск врача. 27 апреля зарегистрироваться можно будет на месте проведения марафона – в стартово-финишном городке возле музея «Россия – моя история».

Всем участникам необходимо получить стартовый номер. Выдача номеров производится 27 апреля с 10:00 до 20:00 в стартово-финишном городке.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте по ссылке и по телефону (8442) 26-78-88.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

27 апреля

  • 10.00 – 20.00 выдача стартовых пакетов участникам забегов
  • 11.00 – 12.00 презентация трассы, выступление спикеров
  • 11.30 – 13.00 экскурсия по Волгограду
  • 13.00 – 14.00 презентация трассы, выступление спикеров
  • 13.30 – 14.45 шоу-программа для детей
  • 14.45 построение участников детского забега в стартовом коридоре
  • 15.00 старт детского забега
  • 16.00 – 17.00 презентация трассы, выступление спикеров
  • 17.00 – 18.00 часовая прогулка на теплоходе
  • 17.00 – 20.00 уличные танцы
  • 18.00 – 20.00 марафонский ужин

28 апреля

  • 7.00 открытие раздевалок
  • 8.30 церемония открытия соревнований.
  • 8.45 построение участников в стартовом коридоре
  • 9.00 старт
  • 10.00 1-е награждение. 5 км. Все категории.
  • 11.00 2-е награждение. 10 км. Все категории.
  • 12.00 3-е награждение. 21 км. Все категории.
  • 14.00 4-е награждение. 42 км. Все категории.
  • 15.00 закрытие соревнований

В связи с проведением мероприятия Набережная 62-й Армии будет перекрыта для автотранспорта от ул. Калинина до ЦКЗ с 0:00 27 апреля до 15:00 28 апреля; от ЦКЗ до «Волгоград-Арены» с 23:00 27 апреля до 15:00 28 апреля. Убедительная просьба не оставлять на ночь личный транспорт на прилегающих к Речпорту парковках, автомобили будут эвакуированы.

:-P

апрель, 2019

28апр09:00РекомендуемЛегкоатлетический забег «Волгоградский марафон»09:00 Интерактивный музей "Россия - моя история"Рубрика:Спорт

28апр19:00РекомендуемКвиз, плиз на тему Гарри Поттера19:00 HARAT'S PUBРубрика:Досуг

Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Завершен третий этап чемпионата России по ралли-рейдам «Великая степь – Дон 2016»
  2. Плановые отключения горячей воды. График на апрель
  3. Новогодний марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартует 22 ноября в Волгограде