В ближайшие выходные всех любителей активного отдыха приглашают принять участие в спортивном празднике «Волгоградский марафон», который будет проходить 27 и 28 апреля на Центральной набережной Волгограда. В этом году организаторы мероприятия подготовили несколько новшеств для участников соревнований.

Как и в прошлом году трасса Волгоград Марафона проложена по Нулевой продольной, но старт и финиш будут возле музея «Россия – моя история», а развороты — возле футбольного стадиона «Волгоград-Арена» и жилого комплекса «Волжские паруса».

Впервые забег на 1000 метров среди детей до 12 лет будет проведен накануне главных соревнований. Старт детского забега состоится 27 апреля в 15:00, по маршруту, проложенному рядом с музеем «Россия – моя история». На финише все участники получат памятную медаль.

А уже на следующий день, 28 апреля, в 9:00 на старт Волгоград Марафона выйдут бегуны со всей России и даже команда гостей из немецкого Кельна.

Организаторы подготовили дистанции для любого уровня подготовки. 5000 метров — для новичков, 10 000 м – для «уверенных пользователей», 21 097 м — для «продвинутых» и, наконец, 42 195 м – для мастеров. И, конечно, марафонская эстафета – экиден, в которой можно принять участие с друзьями или коллегами.

Напоминаем, что стать участником «Волгоград Марафона» может каждый желающий, уверенный в своих силах и имеющий допуск врача. 27 апреля зарегистрироваться можно будет на месте проведения марафона – в стартово-финишном городке возле музея «Россия – моя история».

Всем участникам необходимо получить стартовый номер. Выдача номеров производится 27 апреля с 10:00 до 20:00 в стартово-финишном городке.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте по ссылке и по телефону (8442) 26-78-88.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

27 апреля

10.00 – 20.00 выдача стартовых пакетов участникам забегов

11.00 – 12.00 презентация трассы, выступление спикеров

11.30 – 13.00 экскурсия по Волгограду

13.00 – 14.00 презентация трассы, выступление спикеров

13.30 – 14.45 шоу-программа для детей

14.45 построение участников детского забега в стартовом коридоре

15.00 старт детского забега

16.00 – 17.00 презентация трассы, выступление спикеров

17.00 – 18.00 часовая прогулка на теплоходе

17.00 – 20.00 уличные танцы

18.00 – 20.00 марафонский ужин

28 апреля

7.00 открытие раздевалок

8.30 церемония открытия соревнований.

8.45 построение участников в стартовом коридоре

9.00 старт

10.00 1-е награждение. 5 км. Все категории.

11.00 2-е награждение. 10 км. Все категории.

12.00 3-е награждение. 21 км. Все категории.

14.00 4-е награждение. 42 км. Все категории.

15.00 закрытие соревнований

В связи с проведением мероприятия Набережная 62-й Армии будет перекрыта для автотранспорта от ул. Калинина до ЦКЗ с 0:00 27 апреля до 15:00 28 апреля; от ЦКЗ до «Волгоград-Арены» с 23:00 27 апреля до 15:00 28 апреля. Убедительная просьба не оставлять на ночь личный транспорт на прилегающих к Речпорту парковках, автомобили будут эвакуированы.