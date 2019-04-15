Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» более 7 лет сотрудничает с Волгоградским институтом бизнеса (ВИБ). Преподавательский состав и сотрудники учреждения пользуются широкополосным доступом в интернет и облачной телефонией. Также, для эффективного образовательного процесса и удобства студентов, 3 учебных корпуса вуза оснащены надежным Wi-Fi.

ВИБ готовит специалистов по самым востребованным специальностям, которые позволяют как устроиться на перспективную работу, так и при желании открыть свое дело. К профильным направлениям относится подготовка экономистов, юристов, дизайнеров, IT-специалистов. Высокое качество образовательного процесса обеспечивают передовые технологии обучения и возможность практической отработки навыков в бизнес-среде.

Благодаря облачной телефонии ВИБ получил необходимое количество внешних телефонных номеров, что упростило процесс дозвона и соединения с нужным отделом. Стабильный доступ в интернет обеспечивает успешное функционирование всех подразделений вуза. Удобный Wi-Fi в корпусах учреждения помогает студентам всегда иметь доступ к информации, необходимой в обучении, и с комфортом проводить время между занятиями. Также беспроводной интернет позволяет применять современные мультимедийные технологии в образовательном процессе. Технология бесшовного перехода дает возможность владельцам мобильных устройств перемещаться внутри корпуса без прерывания интернет-соединения.

«Наше сотрудничество с “Дом.ru Бизнес” началось в 2012 г. В то время мы искали качественного и надежного поставщика телеком-услуг. Оператор смог в кратчайшие сроки предоставить проект подключения наших учебных корпусов по оптоволоконному кабелю и реализовать его по доступной цене. Благодаря “Дом.ru Бизнес” студенты обеспечены свободным доступом к Wi-Fi. Мы также активно пользуемся облачной телефонией. Услуга открыла для нас новые возможности: необходимое количество номеров позволило обеспечить связью каждого сотрудника и не пропускать ни одного звонка. Наличие у нас персонального менеджера существенно облегчает решение любых возникающих вопросов», — рассказал помощник ректора ВИБ по информационному развитию Жульев Андрей.

Помимо стандартных телеком-услуг, у школ, вузов и библиотек также востребован современный сервис контент-фильтрации для образовательных учреждений, который обеспечивает соблюдение российских законов «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Данное техническое решение не требует сопровождения и поддержки непосредственно в учреждениях — фильтрация трафика осуществляется на сети оператора. При этом весь контент гарантированно проходит через фильтр.