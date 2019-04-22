Музей историй чистой воды «Фильтры» и творческая группа «Белое платье» в ходе БиблиоНочи представили волгоградцам пять раритетных изданий. Изданные при поддержке управляющей компании «Лидер» книги нельзя купить, их можно только получить в подарок. Волгоградская областная научная библиотека им. М. Горького стала первой региональной библиотекой, в фондах которой есть эти издания.

Серия «Концессии, изменившие мир», «Концессии, изменившие Россию» и «Концессии 21 века. Энергии развития» рассказывает о проектах, которые реализованы и реализуются на основе государственно-частного партнерства в разных странах мира. Это исследование взаимоотношений власти и частной инициативы.

Книги «В поисках реального. Активы и стратегии пенсионных фондов» и «Берега и горизонты. Современные практики управления активами» – не только новая серия, но и новое слово в стилистике деловой литературы. Искусство в современном мире – это не развлечение, а инструмент познания и коммуникации. Поэтому рассказ о стратегиях и современной практике управления активами дополняют картины современных художников и философские эссе – о природе случайности, одиночестве на вершинах, о свете далёких звёзд.

Эти эссе для посетителей БиблиоНочи прочли артисты проекта «Белое платье», хорошо знакомого волгоградцам. В мае 2018 г. творческая группа показала спектакль, посвященный Черкасовскому движению, а буквально на днях удивила зрителей «Театра в Леднике» читкой пьесы одного из самых востребованных современных драматургов Д. Данилова «Свидетельские показания». «Искусство и деньги. Художественное чтение библиотеки лидера» – новый совместный проект Музея историй чистой воды «Фильтры» и творческой группы «Белое платье». «С человечеством происходит такое количество счастливых недоразумений, что случайность давно пора признать одним из важнейших и уж точно неслучайных способов познания мира с уникальным и пока неизученным механизмом возникновения», — это цитата из прозвучавшего в ночной библиотеке текста. После того, как чтение было закончено, среди присутствующих разыграли книгу «Берега и горизонты».

фото ООО «Концессии водоснабжения» фото ООО «Концессии водоснабжения»

Познакомиться с книгами серии «Библиотека «Лидера» можно в фондах Волгоградской областной научной библиотеки им. М. Горького и на сайте «Инвестинфра» https://investinfra.ru/biblioteka-lidera.