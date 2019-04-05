Интерактивный музей «Россия — моя история» приглашает всех желающих на однодневную выставку «Космос. Мечты. Открытия», где можно увидеть предметы снаряжения космонавтов и лётчиков-испытателей. Выставка будет работать один день — 14 апреля с 10:00 до 18:00, вход на выставку свободный.

В рамках выставки гости познакомятся с уникальными экспонатами: шлемофоном летчика-испытателя, нагрузочным костюмом космонавта, бортовыми журналами, продуктами питания и предметами быта космонавтов. Также посетители узнают, что такое БНП, каков срок годности «космической» еды, как и для чего ведутся бортовые журналы, что означают нашивки на обмундировании космонавтов и многое другое.

Экскурсоводы расскажут истории уникальных предметов, представленных на выставке, познакомят посетителей с подробностями таких важных для человечества событий, как запуск в космос первого искусственного спутника Земли, запуск первого пилотируемого космического корабля и первый выход человека в открытый космос.

Выставка подготовлена мультимедийным комплексом совместно с школьным историко-краеведческим музеем школы №4 им. Ю.А. Гагарина города Фролово и Региональным отделением ДОСААФ России.

В этот же день в зале-лектории Интерактивного музея состоится открытый кинопоказ российского художественного фильма «Время первых», в котором рассказывается о событиях 60-х годов прошлого века, когда две супердержавы СССР и США — соревновались в космической гонке. Начало сеанса — в 14:00. Вход свободный. Количество мест в зале ограничено.

Напоминаем, Интерактивный музей «Россия — моя история» работает ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 18:00. Вход в музей и работа кассы завершаются за 45 минут до времени закрытия.