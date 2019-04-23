В рамках «Недели без турникетов» волгоградцы побывали на одном из отдаленных объектов «Концессий водоснабжения» — правобережных очистных сооружениях канализации.

Очистные сооружения были построены в поселке Максима Горького в 1994 году близ русла реки Царицы для очистки стоков, поступающих из поселка и расположенной неподалеку воинской части. Подъезд к станции украшен четырьмя большими белыми буквами «ПОСК». Мощность очистных сооружений – шесть тысяч кубометров стоков в сутки.

Участникам экскурсии, среди которых были и артисты труппы «Белое платье», показали весь процесс очистки стоков – от их поступления на станцию до выпуска очищенных сточных вод. Волгоградцы своими глазами увидели, какой поступает вода на очистные сооружения, как работают сороулавливающие решетки, узнали, для чего нужны коловратки и тихоходки, зачем на очистных сооружениях применяют соединения хлора и как работают песколовки.

Но самый сильный восторг у участников экскурсии вызвал небольшой фонтан с окунями и красноперками, устроенный возле административного корпуса очистных сооружений.

Логичным завершением экскурсии стала прогулка по цветущей весенней волгоградской степи у истоков реки Царицы, фотографирование с тюльпанами Гесснера и пикник, после которого на природе не осталось ни грамма мусора.