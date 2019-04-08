В городе стартовал сезон субботников. Первый состоялся в минувшие выходные и проходил по всем районам города. На уборку вышли общественники, трудовые коллективы предприятий и учреждений, студенты и просто неравнодушные жители. В рамках субботника участники не только убирали мусор, но и обрезали и окапывали зеленые насаждения, а также сажали новые деревья на территории городских парков и скверов, зеленых зон вдоль проспектов.

Всего до конца месяца планируется очистить свыше 40 тысяч квадратных метров городских территорий. Также в течение месячника будут организованы общегородские дни чистоты и благоустройства, в рамках которых к уборке городских территорий могут подключиться все неравнодушные волгоградцы — массовые общегородские субботники пройдут 13 и 20 апреля.