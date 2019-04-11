Фермерская ярмарка будет проходить на Центральном рынке города 21 апреля с 11:00 до 20:00 на первом и втором этажах. Посетителям предложат товары местных сельхозтоваропроизводителей. В этот день будет работать фуд-корт, а также организованы кулинарные конкурсы и мастер-классы от волгоградских поваров.

​Фермеры предложат посетителям приобрести по оптимальным ценам яйца, птицу, мясо, рыбу, овощные и мясные консервы, колбасные изделия, молочную продукцию – сыры, творог, сметана, масло, мёд, сладости и другую продукцию.

В фуд-корте можно будет продегустировать различные блюда, в том числе вегетарианские, и безалкогольные напитки от кафе, баров и ресторанов Волгограда, являющихся постоянными партнерами мероприятий Центрального рынка.