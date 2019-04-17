Уже на этой недели по всей России будет проходить масштабный субботник, приуроченный к Международному дню охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. В Волгограде мероприятие пройдёт 20 апреля на территории мемориального комплекса «Лысая гора». В субботнике могут принять участие все желающие, начало в 10:00.

На площадке участников встретят кураторы, которые обеспечат их необходимым инвентарём. Волонтёров разделят на группы и назначат зону ответственности. Участники будут выполнять уборку территории, сбор мусора и другие посильные работы. Также в программу Дня заботы о памятниках входит ознакомительная экскурсия и чаепитие.

Организатор акции выступает Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПиК). Впервые акция была проведена в 2018 году на объектах культурного наследия Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Саратова, Омска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Владивостока, Крыму, Якутии, Томске и других регионах страны.

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апрель, 2019

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18апр19:00РекомендуемStand Up Юлии Ахмедовой19:00 Центральный концертный зал @ ул. Hабережная 62-й Армии, 6, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400098Рубрика:Досуг

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