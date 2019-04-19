В начале мая в Светлоярском районе Волгоградской области состоится открытый фольклорно-этнографический калмыцкий праздник «Степной тюльпан». Участниками праздника станут самодеятельные национальные коллективы и исполнители из Калмыкии и Волгоградской области.

В рамках праздника гостям предложат поближе познакомиться с творчеством и бытом калмыцкого народа, его обычаями, национальной кухней и костюмами. Мастера декоративно-прикладного творчества порадуют зрителей необычными работами: картины с изображением тюльпанов, бижутерия, мыло и кованые изделия в форме тюльпана, леденцы-тюльпаны, тематические сувениры и панно, украшенные национальными символами.

Интересным и увлекательно-волнующим эпизодом праздника станут конно-спортивные состязания в ловкости, скорости, меткости, силе и находчивости. В соревнованиях примут участие наездники-любители, которые продемонстрируют мастерство верховой езды.

Праздник «Степной тюльпан» состоится 1 мая в поселке Северный, начало в 9:30 и окончание в 13:00.