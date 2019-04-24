Если вы хотите заняться спортом, но не знаете, как начать, то вы зашли по адресу. Специально для вас и всех желающих в Волгограде стартовали открытые фитнес-тренировки, которые будут проходить в парке интерактивного музея «Россия — моя история».

Как сообщает РИАЦ, организаторы планирует провести отдельную зарядку для волгоградцев старшего поколения, с менее энергичными упражнениями, но с упором на дыхательную гимнастику. Чтобы спортом на свежем воздухе было интересно заниматься в любом возрасте.

Открытые тренировки для всех желающих будут проходить каждую субботу в парке у интерактивного музея. Начало в 11:00. При себе нужно иметь спортивную форму и отличное настроение.

:-P

апрель, 2019

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