В рамках «БиблиоНочи» Волгоградская областная библиотека им. М. Горького объявляет конкурс «Воплощение сценического образа», который будет проходить 20 апреля. Подать заявку на участие можно до 19 апреля.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет (положение о конкурсе). Регистрация на участие в конкурсе проходит по ссылке до 16:00 19 апреля. Участникам конкурса необходимо продемонстрировать созданный ими сценический образ в карнавальном костюме. Каждый костюмированный образ должен представлять собой конкретного литературного персонажа.

Оценку работ осуществляет жюри конкурса по фотографиям, сделанным в библиотеке профессиональным фотографом Елизаветой Лисицкой (все сделанные фотографии в электронном виде будут выданы участникам). Торжественное дефиле участников в костюмах и награждение победителей состоится в 20:30 в фойе 2 этажа — возле древа благодеяний, после которого будут объявлены победитель и призеры. Главный приз — путёвка выходного дня в Крым.