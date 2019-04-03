Новые тарифы Билайн: безлимитный интернет за 99 рублей, пакетный тариф без абонентской платы и спецпредложение для Интернета вещей.

Билайн представил новые флагманские тарифы «Анлим» и «Супер Анлим» с безлимитным интернетом и пакетом минут по всей России. В новых тарифах также предусмотрена возможность смотреть любимые фильмы, спортивные матчи и другой видеоконтент в высоком качестве на максимальной скорости. Первые 30 дней с момента подключения тарифа возможность предоставляется бесплатно, далее стоимость варьируется от 1 до 2 рублей в сутки.

«Анлим» нового поколения стал дешевле – всего 99 рублей в первый месяц для новых клиентов с момента подключения. Для волгоградских клиентов размер абонентской платы начиная со 2 месяца составит 510 рублей в месяц.

Акция «Анлим» за 99 рублей в первый месяц» доступна новым клиентам для подключения до 31 мая 2019 года. Для получения скидки достаточно набрать специальный номер 067407321 в течение 30 дней после покупки тарифа.

Тариф «Супер Анлим», помимо безлимитного интернета и возможности смотреть видео в отличном качестве на высоких скоростях, включает 1500 местных и междугородных минут и пакет SMS. Стоимость тарифа для жителей Волгоградской области составляет 720 рублей в месяц.

Безлимитный интернет действует при нахождении клиента как в домашней сети, так и в поездках по России, за исключением Чукотского автономного округа, города Севастополь и Республики Крым.

ПЕРВЫЙ ПАКЕТНЫЙ ТАРИФ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

«Би+» — пакетный тариф Билайн без обязательного ежедневного платежа. Он создан специально для тех, кто предпочитает пользоваться услугами связи тогда, когда это необходимо.

Тариф включает самые востребованные клиентами Билайн сервисы: пакет 100 минут на Билайн за 5 рублей, пакет 100 SMS за 5 рублей, пакет интернета 5 Мб за 5 рублей в сутки для регионов Юга России. Стоимость за суточный пакет взимается только по факту начала использования в зависимости от вида услуг: звонки на Билайн, SMS или мобильный интернет. Такой принцип тарификации доказал свою популярность в международном роуминге. Для удобства клиентов «Билайн» настроил специальные SMS-оповещения при приближении порога потребления интернет-трафика за сутки (10 пакетов по 5 Мбайт для региона).

УМНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ УМНЫХ ВЕЩЕЙ

Новый недорогой и удобный тариф для умных вещей создан специально для IoT-устройств для Интернета вещей за 100 рублей в месяц. В состав тарифа входят востребованные способы коммуникации устройств IoT: 500 Мб мобильного интернета, 100 SMS и 30 минут. Тариф по умолчанию защищен блокировкой от платных подписок, надежно оберегая клиентов от непредвиденных дополнительных трат.

ПЕРВЫЙ ТАРИФ ДЛЯ ПЕРВОГО СМАРТФОНА

«Первые гиги» — тариф, созданный для тех, кто только начинает пользоваться мобильным интернетом. Тариф с абонентской платой 10 рублей в сутки для волгоградских клиентов включает пакет, состоящий из 300 минут, а также 5 Гб мобильного интернета.

Более подробная информация о новых тарифах доступна на сайте:https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/cellphone/.

Организатор акции «Анлим» за 99 рублей в первый месяц» ПАО «ВымпелКом».