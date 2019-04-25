В Волгограде началась обработка территорий от комаров и клещей. Накануне 24 апреля акарицидная обработка была проведена на территории 25 гектаров в лесопарковой зоне у мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. А в начале мае мероприятия по обработке против комаров и клещей охватят водоемы и прибрежные зоны в муниципальных образованиях волгоградского региона.

Как сообщают в комитете здравоохранения Волгоградской области, всего специалисты обработают 133 водоема Волгоградской области. В первую очередь будут охвачены территории детских оздоровительных учреждений, рекреационные зоны, туристические маршруты. Дезинсекционная обработка разбита на семь этапов, перед каждым из которых проводится покос травы, уборка мусора, ликвидация течи водопроводов и канализационных вод. Такие профилактические мероприятия необходимы, чтобы предотвратить вспышку инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые.

Акарицидная обработка водоемов и прибрежных зон продлится до конца августа. Мероприятия будут проводиться по графику, согласованному с региональным управлением Роспотребнадзора.