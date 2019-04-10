Музыкантов приглашают принять участие в фестивале-конкурсе «Живой звук-2019», который будет проходить 27 апреля в ТРЦ «Акварель», начало в 15:00. Стать участником конкурса могут вокалисты и группы исполнителей в возрасте от 14 до 30 лет.

Фестиваль-конкурс – это отличная возможность солистам, малым группам и ансамблям заявить о себе, своем таланте и представить себя публике. Новые имена и лица, уже знакомые исполнители, великолепные творческие номера, известные личности в жюри и море положительных эмоций.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту: [email protected]  до 20 апреля. Дополнительная информация о конкурсе доступна во вложениях по ссылке.

Организаторам мероприятия является муниципальное учреждение «Молодежный центр «Паритет» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

По всем вопросам звоните 42-12-32

Вокалисты и группы исполнителей приглашаются к участию в фестивале-конкурсе «Живой звук-2019» Общество

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апрель, 2019

18апр19:00РекомендуемStand Up Юлии Ахмедовой19:00 Центральный концертный зал @ ул. Hабережная 62-й Армии, 6, Волгоград, Волгоградская обл., Россия, 400098Рубрика:Досуг

10апр18:00РекомендуемЛекция "Параллельная Вселенная, созданная Рэем Брэдбери"18:00 Библиотека им. М. ГорькогоРубрика:Досуг

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