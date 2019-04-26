Подготовка к военному параду в честь Дня Победы идёт полным ходом. Экипажи боевой и специальной техники Южного военного округа (ЮВО) уже провели заключительную тренировку механизированной колонны, которая проходила на аэродроме Бикетовка в Волгограде.

Во время тренировок экипажи отработали слаженность действий водителей и механиков-водителей при прохождении военной техники в едином парадном строю. Для синхронности от военнослужащих требуется умение поддерживать определённую скорость движения, выполнять различные манёвры и при этом не нарушать единый строй.

В парадном строю по главной площади города в составе механизированной колонны пройдут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», Камазы 5350 с личным составом, а также историческая техника. Возглавит колонну по традиции, легендарный танк Т-34. Всего в параде будет задействовано более 30 единиц техники.

Ночные тренировки парада пройдут 2 и 4 мая на площади Павших борцов в Волгограде.