На полях региона продолжаются весенние полевые работы, которые опережают график. К этому моменту аграрии уже провели работы по боронованию почвы и озимых культур на площади свыше 2,4 миллиона гектаров, что в полтора раза превышает показатель на конец апреля 2018-го.

Как сообщают в облкомсельхозе, в этом году подготовлено свыше 88 тысяч тонн семян, что составляет 107 % от расчётной потребности. Все семена соответствуют установленным требованием, около 5% относятся к категории оригинальных и элитных. Также в полном объёме заготовлены минеральные удобрения; хозяйства обеспечены средствами защиты растений от вредителей, сорняков и болезней.

В 2019 году озимые и яровые культуры в регионе должны занять площадь более трёх миллионов гектаров. Осенью прошлого года Волгоградская область заложила хорошую основу под будущий урожай — выполнен весь комплекс необходимых организационных и агротехнических мероприятий. Озимыми культурами были засеяны более 1,5 миллиона гектаров, что на 7% больше, чем годом ранее. Уже проведена подкормка озимых на площади около 842 тысяч гектаров — эта работа необходима для получения качественного зерна.

Яровыми планируется занять 1,5 миллиона гектаров, из них 692 тысячи отведено под зерновые, по 716 и 104 тысячи гектаров — под технические и кормовые культуры. В настоящее время сев яровых зерновых произведён на площади 277 тысяч гектаров: 198 тысяч гектаров засеяны ячменём, 50 тысяч гектаров — пшеницей. Посевная площадь технических культур составила порядка 70 тысяч гектаров — это вдвое больше, чем на аналогичную дату прошлого года; в числе первых аграрии сеяли горчицу, лен масличный и сафлор. Восемь тысяч гектаров засеяны кормовыми культурами — кукурузой, однолетними и многолетними травами.