Обновлённую верхнюю террасу Центральной набережной жители и гости города смогут увидеть уже 9 Мая текущего года. Парк вдоль улицы Чуйкова будет открыт для горожан и гостей к празднованию Дня Победы.

Напомним, что работы стартовали в 2017 году с восстановления несущей способности эстакады и нескольких причалов, модернизации всей системы электроснабжения и строительства новой сети наружного освещения.

Благоустройство верхней террасы набережной и создание нового современного паркового пространства площадью 12 гектаров подрядная организация АО «ПриволжТрансСтрой» начала сразу после ЧМ-2018. За время работ специалисты полностью восстановлены пропилеи, рядом с ними были возведены два амфитеатра, реконструирована аварийная центральная лестница, ведущая к Волге, приведены в порядок 28 малых лестниц. На специальном прорезиненном покрытии установлены спортивная и детская площадки, завершается обустройство велосипедной дорожки, построен сухой фонтан с подсветкой, пруд с переходным мостом, скейт-парк, на своих местах — новые лавочки и урны, выставочные стенды.

На участке от улицы Краснознаменской до Волгоградского музыкального театра уложены 12 тысяч квадратных метров гранита, 26 тысяч «квадратов» брусчатки, установлены несколько сотен опорных фонарей, проложено около 20 километров поливочного водопровода. В апреле 2019 года стартовало озеленение: высажены 500 деревьев, тысяча кустарников, 6000 изгородей, завершаются работы по укладке газона. На очереди — высадка трёх тысяч кустов роз.

Кроме того, при реконструкции верхней террасы специалисты изучили состояние фонтана «Искусство», капитальный ремонт которого планируют провести до 15 июля.

Работы на фонтане «Искусство» не скажутся на сроке открытия парка: к 9 Мая верхняя терраса набережной будет полностью доступна для горожан и гостей Волгограда.