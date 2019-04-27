В Волжском, с 25 по 28 апреля проходит экстрим-шоу от Российского театра спортивно-зрелищных представлений «Каскадёр». Трансформеры, пиротехнические эффекты, прыжки через трамплин и езда задом наперёд – всё это только малая часть того что подготовили каскадёры.

Живой Волгоград побывал прямо на стадионе, где гостей, невероятно эмоционального и впечатляющего шоу, 2,5 часа удивляли невероятным дрифтом, прыжками через огненные кольца и ещё множеством номеров, от которых перехватывает дыхание! Машины в руках настоящих профессионалов вставали на два левых колеса и объезжали фишки. Автомобиль «Котопёс», названный в честь персонажа одноимённого мультфильма, разделился на две части и уехал в противоположных направлениях. Огромный Бигфут соревновался с крошечной «легковушкой», а сами каскадёры выпрыгивали из окон автомобилей летящих на двух колёсах.

Казалось бы детское представление, но это далеко не так! Громкими аплодисментами артистов награждали абсолютно все гости, а некоторые из них с удовольствием принимали участие в исполнении нескольких трюков. Программа шоу включает в себя перемещение в победный 1945 год и лихие 90-е, интересные и красочные сценки демонстрируются с использованием пиротехнических эффектов. Ведущий программы, Сэм Селезнёв, не раз напоминал о том, что каскадёры выполняют поистине тяжёлые и опасные трюки, рискуя своей жизнью. На второй день экстрим-шоу они продемонстрировали это во время тушения внезапно загоревшегося автомобиля, к счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Гвоздём заявленной программы являются настоящие трансформеры, автомобили которые превращаются, в наверняка всем известных, Бамблби и Оптимуса Прайма. К сожалению, техника имеют свойство ломаться, на второй день машины не раскрылись, но организаторы обещают в скором времени всё починить. Если после всего вышеперечисленного остаются сомнения о том, почему стоит сходить, вот сразу 5 причин:

1. В Волгоградскую область не так часто приезжают такие захватывающие и интересные представления для зрителей всех возрастов.

2. Осталось всего два дня: суббота и воскресенье – так почему бы не провести выходные с семьёй или друзьями на невероятно экстремальном и зрелищном представлении? Да многие идут только ради исполнения детской мечты – посмотреть на трансформера.

3. Детям до 6 лет включительно, вход абсолютно бесплатный.

4. Зрители могут прокатиться на автомобилях участвующих в представлении. Как часто вы катаетесь на Бигфуте?

5. Представление проходит вечером, в 18:00, поэтому не придётся откладывать важные дела, запланированные на день.

Экстрим-шоу каскадёров продлится 27 и 28 апреля, билеты можно приобрести в кассах:

В Волжском в ТРЦ Волгамолл

В Волгограде в ТРЦ Мармелад

В дни выступлений при входе на стадион с 17:00