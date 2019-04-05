Волгоградский планетарий приглашает на День космонавтики. В рамках мероприятия гостей ждет флешмоб «Созвездие», закладка именной аллеи Юрия Гагарина, премьера программы «Сказочный принц на большой планете» и награждение участников конкурса рисунков «Космос глазами детей».

12 апреля праздник начнётся в 9:00 шествием учащихся школ города от лицей №5 им. Ю.А. Гагарина до Волгоградского планетария. На площадке планетария пройдёт торжественная часть, завершением которой станет зажигательный флешмоб «Созвездие».

В 10:20 на астрономической площадке планетария стартует церемония посадки деревьев и закладка именной аллеи им Юрия Гагарина с участием предприятий и учреждений города и области, носящих имя первого космонавта.

В 11:00 и в 13:00 состоится премьера музыкально-познавательной программы «Сказочный принц на большой планете». В этой философской сказке для детей и взрослых будет представлен синтез науки, театрального и музыкального искусства. Действо будет проходить под звёздным небом в космических пространствах нашей вселенной в сопровождении музыки в исполнении Комбо-джаз-бенда под управлением Анатолия Воронова.

В 15:00 в Звёздном зале планетария начнётся торжественное награждение участников конкурса рисунков «Космос глазами детей» с участием творческих коллективов.

Также, в течение всего дня 12 апреля в Звёздном зале будут проходить программы, приуроченные к Дню космонавтики. Начало в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 17:00.

Волгоградский планетарий находится по адресу: ул. Гагарина, 12. Справки по телефону 8(8442)24-18-72.