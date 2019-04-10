Более чем на четыре тысячи выросло количество точек сбора отходов в Волгоградской области за первую неделю апреля. Развитие инфраструктуры и обеспечение населения услугой в шаговой доступности – приоритетные задачи регионального оператора.

«Управление отходами – Волгоград» продолжает обустраивать пункты сбора твердых коммунальных отходов на территории региона. Всего за один месяц их число выросло вдвое и составило 14338.

За минувшую неделю больше всего новых контейнеров объемом 1,1 кубометр появилось в Красноармейском районе — 23 штуки. В Ворошиловском районе установлены 20 евробаков объемом 0,6 кубометра. Кроме того, региональный оператор закупил контейнеры меньшей емкости – 0,36 кубометра. Процесс их установки еще не завершен. Всего же за семь дней апреля региональный оператор нарастил контейнерный парк более чем на сотню, а общее количество точек сбора ТКО перешагнуло за 14 тысяч.

Работа по освоению и благоустройству территории города и области не приостанавливается ни на один день. Служба контроля регионального оператора постоянно мониторит ситуацию в зоне обслуживания на предмет качества оказания услуги населению, составляет свод дефектов оборудования, оперативно производит замену сломанных евроконтейнеров на новые, а также принимает заявки от жителей на организацию дополнительных мест сбора мусора, в том числе через управляющие компании, ТСЖ, ТОСы. Каждое обращение будет рассмотрено и приняты все необходимые меры для обеспечения бесперебойного и качественного сбора и вывоза ТКО.

СПРАВКА: С 1 января 2019 года ООО «Управление отходами — Волгоград», региональный оператор по обращению с ТКО на территории Волгоградской области, обустроил 14338 контейнерных площадок. Ежедневно на переработку и утилизацию вывозятся порядка 8000 кубометров отходов.

Заявку на установку контейнеров и/или бункеров на контейнерную площадку можно подать в единый контакт-центр регионального оператора по адресу: [email protected]

С реестром контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Волгограда на 01.01.2019, вы можете ознакомиться на официальном сайте Администрации Волгограда: http://www.volgadmin.ru/d/branches/gorhoz/news/i55

Единый номер регионального оператора 8-800-350-43-48

Официальный сайт регионального оператора UO34.ru