До 10 тысяч выросло количество точек сбора ТКО в Волгограде и двух близлежащих районах Волгоградской области. Всего по данным на 31 марта в областном центре насчитывается 10003 пункта сбора отходов.

Напомним, в начале марта в Волгограде действовали 6778 пунктов сбора ТКО. Каждую неделю их количество увеличивалось и расширялась зона охвата. В результате сейчас в областной столице насчитывается уже 10003 точки сбора ТКО, что более чем в два раза превышает количество, определенное комплексной схемой обращения с ТКО на территории Волгоградской области.

К слову, ООО «Управление отходами – Волгоград» расширяет свое присутствие и в Волгоградской области. В Светлоярском районе к уже установленным 191 контейнеру для сбора отходов прибавились еще 51, а общее количество составило 242 штуки. На 11 штук увеличилось количество контейнеров и в Городищенском районе Волгоградской области.

Качество оказания услуг по вывозу отходов напрямую связано с развитием инфраструктуры, а значит, с достаточным количеством обустроенных площадок сбора в шаговой доступности для населения. Заявки на организацию дополнительных мест сбора отходов постоянно поступают от жителей в управляющие компании, ТСЖ, ТОСы. Ни одна из них не остается без внимания регионального оператора, который работает в тесном взаимодействии с управляющими организациями.

В итоге за последнюю неделю марта в Волгограде, Светлоярском и Городищенском районах появились еще 175 контейнеров для сбора ТКО, а общее количество мест для сбора ТКО перевалило за 10 тысяч.

Увеличилось и количество маршрутов, обслуживаемых региональным оператором. За последнюю неделю марта появился маршрут для бестарного сбора отходов в Кировском районе Волгограда, а также маршрут для автомобиля-бункеровоза в Красноармейском районе Волгограда.

СПРАВКА: С 1 января 2019 года ООО «Управление отходами — Волгоград», региональный оператор по обращению с ТКО на территории Волгоградской области, обустроил 10003 контейнерных площадки, на которых установлены около десяти тысяч контейнеров различной вместимости и более 400 бункеров. К уже имеющимся маршрутам движения спецавтомобилей добавилось еще восемь – в Красноармейском и Кировском районах Волгограда, а также в Светлоярском районе Волгоградской области. Ежедневно для переработки и утилизации вывозится порядка восьми тысяч кубометров отходов.

Заявку на установку контейнеров и/или бункеров на контейнерную площадку можно подать в единый контакт-центр регионального оператора по адресу: [email protected]

С реестром контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Волгограда на 01.01.2019, вы можете ознакомиться на официальном сайте Администрации Волгограда: http://www.volgadmin.ru/d/branches/gorhoz/news/i55

Единый номер регионального оператора 8-800-350-43-48

Официальный сайт регионального оператора UO34.ru