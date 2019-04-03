25 марта губернатор подписал постановление об увеличении суммы ежемесячной компенсации услуг ЖКХ. С текущего месяца для многодетных семей Волгоградской области компенсация вырастет в 1,5 раза и составит 1514 рублей.

Ранее губернатор Волгоградской области дал распоряжение по разработке ряда мер по увеличению социальной поддержки отдельных категорий граждан Волгоградской области. В ходе исполнения пособие было проиндексировано. Компенсация на оплату ЖКУ коснется порядка 30 тысяч многодетных семей.

Одной из причин перерасчета компенсации стали новые правила по расчету платы новой услуги «Обращение с ТКО». Услуга перешла из разряда жилищных в коммунальную с 1 января 2019 года и теперь рассчитывается исходя из количества проживающих. Поэтому мера поддержки в большей степени затронула многодетные семьи.

Напомним, льгота распространяется на семьи с детьми-инвалидами, семьи граждан, пострадавших от радиации, ветеранов Великой Отечественной войны, труда. Поддержкой могут воспользоваться те категории граждан, чьи расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из стандартных тарифов, превышают максимально допустимую долю расходов на этот вид услуг в совокупном доходе семьи.

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