Глава Волгограда подписал постановление, согласно которому 12 апреля на территории областного центра официально завершился отопительный сезон 2018-2019 гг.

Решение об окончании осенне-зимнего периода принято в связи с установившейся в городе теплой погодой и согласно жилищному законодательству РФ. В Постановлении № 354 Правительства РФ говорится, что отопительный сезон завершается по истечению пяти дней со среднесуточной температурой выше плюс 8 градусов по Цельсию.

Напомним, при подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг. в рамках ежегодной производственной программы энергорайоны ООО «Концессии теплоснабжения» отремонтировали 31 км ветхих сетей, обновили 18 тысяч единиц оборудования, включая котлы, электрику, автоматику, контрольно-измерительные приборы.

:-P

апрель, 2019

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