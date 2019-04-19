Протечку обнаружили 19 апреля на трубопроводе диаметром 800 мм, расположенном в Дзержинском районе.

Для проведения восстановительных работ на место оперативно направили аварийно-ремонтную бригаду. В ликвидации протечки задействовано 8 единиц специальной техники, включая кран, экскаваторы, илососы. Характер повреждения трубопровода будет установлен после проведения земляных работ.

В связи с порывом подача горячей воды потребителям ограничивается. Важно, что специалистам энергорайона тепловых сетей удалось минимизировать зону отключения ГВС. Технические условия расположения коммуникаций в Дзержинском районе позволили переключить ряд потребителей на другую котельную. Тем не менее ограничение горячего водоснабжения затронуло около 100 жилых домов и учреждений микрорайона «Семь ветров».

Учитывая большой диаметр сети, возобновить подачу горячей воды планируется утром 20 апреля: перед началом сварочных работ понадобится порядка 5 часов на то, чтобы слить воду из трубы, столько же времени уйдет на обратное заполнение системы. В настоящее время производится спуск воды.

Холодную воду у потребителей отключать не будут.

Тепловые сети приносят извинение жителям за доставленные неудобства.