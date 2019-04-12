В городе планируется строительство ещё двух новых детских садов. Подрядная организация, которая будет заниматься строительством, уже определена. Дошкольные образовательные учреждения на 140 мест каждое будут возведены в Кировском и Тракторозаводском районах — на ул. им. Кирова и на ул. Героев Шипки.

Детские сады будут отвечать всем современным требованиям безопасности, в зданиях разместятся помещения для работы дошкольных и ясельных групп, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, служебно-бытовые и административно-методические помещения и другие. На прилегающей территории предусмотрено благоустройство с озеленением, устройством детских игровых зон, прогулочных террас, физкультурной площадки. Предусмотрено также обустройство подъездных путей и создание парковочных мест.