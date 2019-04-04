Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров оценил работу Единого диспетчерского центра «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». ЕДЦ представляет собой оперативный штаб, куда в режиме реального времени поступает информация о состоянии объектов тепло- и водоснабжения города. Современное оборудование, которым оснащен центр, позволяет не только контролировать работу сетей, но и предотвращать внештатные ситуации.

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) «Концессий водоснабжений» и «Концессий теплоснабжения» расположен в Центральном районе, на территории котельной квартала №101, питающей теплом и горячей водой 27 многоквартирных домов. В 2017 году в рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» организовали обновление данного источника тепла: смонтировали новый блочно-модульный тепловой пункт для приготовления горячей воды, обновили котловое оборудование. Строительство Единого диспетчерского центра шло параллельно с реконструкцией 101-й котельной. Общий объем инвествложений составил 276 млн руб., из них на ЕДЦ — 164 млн руб., еще 112 млн руб. инвестировали в обновление источника тепла.

ЕДЦ представляет собой двухэтажное здание площадью порядка 1,5 тысяч квадратных метров. Здесь располагается клиентский центр водоканала, где операторы круглосуточно семь дней в неделю принимают звонки жителей по холодной воде и водоотведению, и уже в ближайшее время в клиентский центр можно будет обращаться по вопросам тепла и горячей воды.

Кроме того, в ЕДЦ находится цифровая диспетчерская, куда в режиме онлайн поступают сведения с более чем 7 тысяч датчиков телеметрии, установленных Концессиями водо- и теплоснабжения в рамках инвестпрограмм на своих объектах: тепловых и водопроводных сетях, в котельных и очистных сооружениях, центральных тепловых пунктах и насосных станциях.

Все данные о температуре, давлении и других параметрах с датчиков сводятся в электронную базу и выводятся на центральную видеопанель, на которой отображается цифровая карта коммунальных сетей Волгограда. Эта карта была специально создана «Концессиями» для ЕДЦ. Раньше для того, чтобы найти сети, на которых случилась утечка, специалистам приходилось пользоваться бумажными картами. Теперь благодаря датчикам телеметрии технологические нарушения автоматически отображаются на цифровой карте.

Именно современные цифровые технологии в работе ЕДЦ, включая программное обеспечение для диспетчеров и датчики телеметрии, позволяют отслеживать состояние сетей, объектов тепло- и водоснабжения в реальном времени и тем самым предотвращать инциденты. В случае же возникновения серьезных нештатных ситуаций предусмотрена возможность создания в ЕДЦ оперативного штаба, откуда можно контролировать ситуацию и управлять ею.

– Единый диспетчерский центр позволил сформировать замкнутый клиентоориентированный цикл работы по устранению аварийных заявок. Когда житель звонит в наш клиентский центр по поводу протечки, оператор формирует аварийную заявку, которая уходит на исполнение аварийно-ремонтной бригаде. При этом диспетчер в ЕДЦ видит передвижение аварийной бригады и ход восстановительных работ с возможностью оценить быстроту и качество. После выполнения заявка возвращается в диспетчерскую, оттуда – в клиентский центр. Оператор отзванивается абоненту о выполнении заявки. Круг замкнулся, – отмечает директор ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» Валерий Казанцев. – Такой подход к работе очень важен, поскольку забота о потребителях и качестве оказываемых им коммунальных услуг для нас в приоритете.

Ознакомившись с работой ЕДЦ, Андрей Бочаров отметил важность автоматизации процессов в ЖКХ и обозначил направления дальнейшего развития этой системы. Внедренное в работу Единого диспетчерского центра программное обеспечение станет частью цифрового образа ЖКХ в проекте «Умный город».

Напомним, объем инвествложений в модернизацию коммунальной инфраструктуры Волгограда со стороны «Концессий водоснабжения» за три года составил 6,2 млрд руб. «Концессии теплоснабжения» с 2016 по 2018 годы инвестировали в реконструкцию теплового хозяйства города более 3 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компании поддержали инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. Концессии в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.