В этом году нашему городу исполнится 430 лет со дня его основания. В честь этого события волгоградцев приглашают принять участие в конкурсе на лучшую фотографию «#Волгоград 430!». На фотографиях могут быть запечатлены памятные места Волгограда, красивые виды города, яркие моменты праздничных и спортивных мероприятий, проходящих в областном центре, а также портреты, индивидуальные и групповые, обязательно на фоне городских пейзажей. Прием заявок для участия в фотоконкурсе будет осуществляться с 15 июля по 15 августа 2019 года по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, д. 19 (кабинет 222).

Начать готовиться к участию в конкурсе можно уже сегодня. Для этого достаточно сделать креативную фотографию или выбрать из своего фотоальбома готовое фото, подходящее к обозначенным организаторам номинациям: «Город-герой», «Городской пейзаж», «Лица города» и «Городской уикенд».

В фотоконкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, зарегистрированные на территории Волгограда, профессиональные и непрофессиональные фотографы независимо от пола, рода занятий и увлечений. В конкурсе допускается участие коллективов авторов, студий фотографии, редакций, а также других объединений и организаций.

Для участия в фотоконкурсе необходимо представить следующие документы: заявку на участие в фотоконкурсе, копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, согласие на использование фотографий, конкурсные фотографии в распечатанном виде, оформленные в виде фотоальбома формата А4, и в электронном виде (на электронном носителе информации CD, DVD, USB-флеш-накопителе) в формате JPЕG с минимальным разрешением 3508 х 4961 пикселей (для печати формата А3) (каждая фотография должна иметь название, фамилию и имя автора).

Победители фотоконкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, будут награждены подарками и дипломами участников в рамках мероприятий, посвященных Дню города. По итогам фотоконкурса будет организована выставка лучших фотографий.