Ежегодный экологический марафон «Зеленая волна» включает в себя акции по уборке территории, высадке деревьев, кустарников, цветов и конкурс проектов по благоустройству и озеленению пространств в регионах присутствия компании.

В прошлом году в рамках «Зеленой волны» было реализовано 4 проекта, предложенные инициативными группами, учреждениями и общественными организациями города. Так у Дворца творчества детей и молодежи Красноармейского района появились цветочные клумбы, на территории Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних вырос сенсорный сад, пополнилась новыми саженцами Орлятская дубрава оздоровительного центра «Орленок», а молодежно-подростковый клуб «Надежда» для людей с инвалидностью получил «Сиреневый дворик», где в окружении сирени выросли розы и декоративный виноград.

Кроме того сотрудники Волгоградского алюминиевого завода вместе с жителями сажали розы в парке Аттракционов, школах на территории и других образовательных учреждениях Тракторозаводского района, обустраивая интерактивные пространства с мастер-классами по рисованию, поделкам и приготовлению варенья и чая из розовых лепестков. А на промплощадке был разбит парк ветеранов ВгАЗа.

В этом году от горожан на конкурс проектов поступило более 30 заявок. После 25 апреля будут объявлены победители, и в Волгограде появятся новые «зеленые островки». А пока заводчане продолжают благоустраивать территорию предприятия: напротив столовой появился новый сквер с туями, каштанами и клумбой из 1500 цветов разных видов

— Закладка нового сквера – продолжение системной работы по благоустройству промплощадки. – говорит генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев. – На нашем предприятии вопросам экологии уделяется самое пристальное внимание. Введены в строй новые газоочистные установки, модернизируется системы замкнутого водооборота, реализуется проект эффективного управления отходами производства. Но настоящее бережное отношение к окружающей среде формируется вот такими акциями с участием работников, которые своими руками создают красоту.