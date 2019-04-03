Волгоградская полиция объявила в розыск водителя грузовика «КАМАЗ», выгрузившего полный кузов строительных отходов прямо в центре города. Инцидент произошел 1 апреля под мостом через Волгу в непосредственной близости от Мамаева Кургана. Там по плану полным ходом шла ликвидация несанкционированной свалки ТКО, работала спецтехника регионального оператора.

Около полудня неожиданно к месту проведения работ подъехал грузовик «КАМАЗ», загруженный строительным мусором. На глазах у сотрудников ООО «Управление отходами — Волгоград» водитель развернул самосвал и начал незаконно выгружать мусор прямо на землю. Представители регионального оператора попытались сделать замечание нарушителю, но он на это никак не отреагировал. Однако противоправные действия сотрудники регионального оператора смогли зафиксировать на видео. Кроме того, грузовик-нарушитель попал в объективы камер наружного наблюдения, установленных на мосту через Волгу.

Представители регионального оператора незамедлительно вызвали к месту происшествия полицию и составили заявление с просьбой установить личность нарушителя и привлечь его к ответственности. По факту происшествия уже началась проверка. Напомним, природоохранным законодательством за подобные действия предусмотрены крупные штрафы. Накапливать ТКО можно только в специально оборудованных местах. Нарушение правил влечет штраф по статье 8.2 КоАП РФ для граждан – до 2000 рублей, а для юридических лиц – до 250 000 рублей.

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